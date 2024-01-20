«Удинезе» — «Милан»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Удинезе» — «Милан» в 21-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: «Милан» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.

«Милан» в последних турах стабильно набирал очки. Очень понравилось, как обыграли «Рому» в прошлые выходные. Уверенно всё. Хотя проблемы с составом никуда не делись, основные центральные защитники с травмами, Беннасер на Кубке Африки. Но удалось оторваться от соперников, и теперь уверенное третье место в таблице. То есть вряд ли будет очень жёсткая борьба за место в Лиге чемпионов. Поэтому можно играть чуть спокойнее, без напряжения.

У «Удинезе» так точно не получится. Чуть-чуть провиснешь – можешь скатиться в зону вылета. Девять мячей «Удинезе» забил в последних четырёх домашних встречах, но очков много не набрал, пропускают тоже много. В последнем туре сыграли 2:2 в гостях с «Фиорентиной». «Милан» в прошлом сезоне получил по полной программе в Удине, в первом круге этого чемпионата уступил дома – 0:1. Соперник неприятный, опасный. И я думаю, что Пиоли даст задание сыграть очень строго сзади. Крайние защитники, опорные будут думать больше о защите, учитывая проблемы в центре. А впереди есть люди, которые на индивидуальных качествах могут решить моменты.

Я думаю, «Милан» сыграет грамотно и не ввяжется в беготню, которая нравится «Удинезе». Поставлю на то, что миланцы не уступят и тотал будет меньше 3.5. 1:1, 0:1 – что-то такое ожидаю, несмотря на результаты «Удинезе», — сказал Титов.