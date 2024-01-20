«Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Мальорка» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.11.

«Вильярреал» будет принимать «Мальорку». Команды – соседи по турнирной таблице, 14-е и 15-е места соответственно. Но если «Мальорка» на 15-м месте вряд ли кого-то удивляет, то вот «Вильярреал», конечно, этот сезон откровенно проваливает. Вообще, в последних шести играх у «Вильярреала» пять поражений, если мы берём ещё и серию пенальти в матче с «Унионистас» в Кубке. В чемпионате два матча подряд «Вильярреал» проиграл, причём пропускал достаточно много — по три мяча. И ситуацию Марселино, конечно, как-то надо исправлять.

Тут домашний матч с «Мальоркой», которая дома и в гостях играет, конечно, по-разному. Немало неприятностей «Мальорка» своей уверенной игрой в обороне доставила мадридскому «Реалу». Пропустила она только один мяч — после стандарта. Поэтому «Вильярреалу», конечно, придётся помучиться, тем более не сказать, что он очень удачно играет против «Мальорки» в последнее время. Если брать пять последних матчей между этими командами, то две победы у «Вильярреала», а дважды он «Мальорке» проигрывал. В прошлом сезоне вообще проиграли дома – 0:2. Надеюсь, сейчас «Вильярреал» подобную ошибку не допустит.

У «Вильярреала» хороший подбор игроков, хорошие есть исполнители, и им по силам «Мальорку» дома обыграть. Мой прогноз – победа «Вильярреала» за хороший коэффициент 2.11. Пора бы выигрывать и подниматься в турнирной таблице», — сказал Генич.