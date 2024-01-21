«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой (0) за 2.38.

«Шеффилд» примет дома «Вест Хэм» в очередном туре АПЛ. Кажется, что интриги тут нет, если смотреть на положение соперников в таблице. Но я всё-таки склоняюсь к тому, что хозяева поля очки сегодня наберут.

«Шеффилд» выиграл в последнем своём матче, который проходил в рамках Кубка Англии. Правда, соперник у команды был довольно простой — «Джиллингем». Его представитель АПЛ разгромил со счётом 4:0. До этого побед у «клинков» было совсем мало. Но, справедливости ради, соперники у коллектива тоже были довольно сильные — 0:2 от «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити», а также 1:1 с «Астон Виллой». А вот в матчах с более равными противниками «Юнайтед» уже играл не так плохо, пусть и не всегда побеждал — 2:3 от «Лутона» и 1:0 с «Брентфордом».

Сейчас подопечные Криса Уайлдера идут на последнем месте в таблице. Для них начинается тяжёлая пора — проигрыши в ближайшее время могут совсем лишить «Шеффилд» шансов на сохранение прописки в АПЛ. Пока что отставание клуба от «Эвертона» со спасительного 17-го места составляет восемь баллов. В общем-то, ещё не всё потеряно для «клинков». Только вот нужны победы.

«Вест Хэм» же находится совсем в другой ситуации в таблице АПЛ. Сейчас клуб идёт на шестом месте, почти попадает в зону еврокубков. Однако ближайшие противники выше опережают «молотобойцев» на шесть очков. Так что подопечным Мойеса необходимо стабильно выигрывать, ведь они от преследователей такого отрыва пока не имеют.

В последнее время «Вест Хэм» смотрелся неплохо. В АПЛ он сумел обыграть «Ман Юнайтед» (2:0) и, что более важно, «Арсенал» (2:0). Но вот в Кубке Англии дела у «молотобойцев» сложились не так удачно. Сначала они сыграли вничью с «Бристоль Сити» из Чемпионшипа (1:1), а в переигровке и вовсе уступили — 0:1.

Да, кажется, что «Вест Хэм» обязан тут выигрывать. Но я рискну и предположу, что «Шеффилд» всё-таки не уступит. Клуб ещё имеет шансы на сохранение прописки в АПЛ — необходимо всеми силами выигрывать сейчас. К тому же «клинки» ещё и играют дома. Плюс, у них было много времени на подготовку», — приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».