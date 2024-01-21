«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«В матче «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм» не будет много голов. Они упрутся — и те и другие умеют сушить игру. Да и вообще, команды сейчас не в лучшей форме, они будут осторожничать, ждать ошибки друг друга, всё в этом духе. А если матч идёт по такому сценарию, то тотал меньше – это первое, что приходит на ум.

Поэтому моя ставка – тотал меньше 2.5 гола», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».