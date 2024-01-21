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«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«В матче «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм» не будет много голов. Они упрутся — и те и другие умеют сушить игру. Да и вообще, команды сейчас не в лучшей форме, они будут осторожничать, ждать ошибки друг друга, всё в этом духе. А если матч идёт по такому сценарию, то тотал меньше – это первое, что приходит на ум.

Поэтому моя ставка – тотал меньше 2.5 гола», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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