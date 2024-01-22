«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.68.

«Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграют в очередном туре АПЛ. Обе команды давно не проигрывали. Но я всё же тут больше верю в успех хозяев поля.

«Брайтон» продолжает показывать довольно хорошие результаты. За последний месяц команда проиграла только один раз – 0:2 от «Арсенала», борющегося за лидерство. До и после этого «чайки» редко уступали. Недавно подопечные Де Дзерби сумели обыграть «Тоттенхэм» (4:2), а также сыграли вничью с «Вест Хэмом» (0:0). В таблице турнира «Брайтон» идет на восьмом месте, на минимальное количество очков отставая от нескольких соперников выше.

Также недавно «Брайтон» выбил «Сток Сити» из Кубка Англии – 4:2. А вот «Вулверхэмптон» в этом же турнире прошёл «Брентфорд». Правда, с соперником «волки» справились только со второй попытки – сперва они сыграли со счётом 1:1, а уже в переигровке – 3:2.

В большинстве недавних матчей «Вулвс» тоже почти только выигрывали. Правда, соперники у них в АПЛ были не самые сильные – 3:0 с «Эвертоном», 4:1 с «Брентфордом» и 2:1 с «Челси». Но вот до этого коллектив часто проигрывал, из-за чего в таблице лиги он всё ещё идет не так высоко – на 11-й позиции. Хотя противники выше большого преимущества перед «Вулверхэмптоном» не имеют.

Я тут верю в победу «Брайтона». Да, легко не будет – «Вулверхэмптон» набрал ход в последнее время. Но всё же на дистанции «чайки» были более стабильными. Думаю, подопечные Де Дзерби на своём поле обыграют соперника», — приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».