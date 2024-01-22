«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.90.

«На стадионе «Амекс» южане будут принимать «Вулверхэмптон». Хозяева поля — «Брайтон» — после 20 туров занимают восьмое место, набрав 31 очко: восемь побед, семь ничьих, пять поражений.

В прошлом сезоне после 20 игр «Брайтон» шёл шестым: 34 очка, 10 побед, четыре ничьих, шесть поражений. По сравнению с прошлым сезоном на три очка меньше набрано, побед меньше на две, ничьих больше на три, поражений меньше на одно. Эти потери можно отнести на счёт более напряжённого и насыщенного нынешнего сезона. «Брайтон» впервые в своей истории выступает в еврокубках и провёл по сравнению с прошлым сезоном за аналогичный период времени на семь матчей больше. Этим объясняется постоянная ротация состава плюс неизбежные травмы футболистов.

Гости — «Вулверхэмптон» — после 20 туров занимают 11-е место, набрав 28 очков. В прошлом сезоне после 20 игр «Вулверхэмптон» шёл 17-м: 17 очков, четыре победы, пять ничьих, 11 поражений. По сравнению с прошлым сезоном явный прогресс.

Обе команды не проигрывали в последних трёх матчах АПЛ. «Брайтон» в конце прошлого года провёл три матча подряд с лондонскими командами: дважды на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» 1:1 и «Вест Хэмом» 0:0, а дома обыграл «Тоттенхэм» 4:2. «Вулверхэмптон» одержал три победы подряд: две дома над «Челси» 2:1 и «Эвертоном» 3:0, в гостях над «Брентфордом» 4:1.

В АПЛ «Брайтон» и «Вулверхэмптон» встречались 11 раз. Пять матчей выиграл «Брайтон», два — «Вулверхэмптон». В последних четырёх матчах побеждал «Брайтон» с общим счётом 16:3.

Потери — у «Брайтона» травмированы семь игроков: Йоэл Велтман, Ансу Фати, Тарик Лэмпти, Симон Адингра, Каору Митома, Сол Марч, Хулио Энсисо. У «Вулверхэмптона» отсутствуют пять футболистов: в Кубке Азии участвует Хван Хи Чан (Корея), в Кубке Африки — Раян Аит-Нури (Алжир) и Бубакар Траоре (Мали), дисквалифицирован Жоао Гомес, Джонни Кастро отстранён от тренировок (конфликт с тренером).

Ставим на голы — обе забьют во втором тайме. «Брайтон» забил после перерыва 24 гола из 38, «Вулверхэмптон» — 20 из 30», — сказал Елагин.