«Фиорентина» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Фиорентина» и «Интер» сыграют в очередном туре Серии А. «Фиалки» проводят неровный сезон. В последнее время мы видим неудачные матчи. «Фиорентина» системная и структурная команда с налаженным позиционным нападением. Однако она оказалась в небольшом кризисе. Хотя идеи Винченцо Итальяно, безусловно, по-прежнему интересны. Вопросы есть к их реализации, возникают трудности в завершении атак. «Фиорентина» часто выдаёт малорезультативные матчи. Так, если брать последние десять матчей, то в восьми из них проходил общий тотал голов меньше 2,5.

«Интер», соперник «Фиорентины» по этой игре, выиграл Суперкубок Италии недавно. Симоне Индзаги стал самым титулованным тренером по победам в этом турнире. Хотя в Суперкубке миланцы сыграли не так хорошо. Но в Серии А они остаются основными фаворитами в борьбе за Скудетто. «Интер», как мне кажется, так же, как и в прошлом сезоне, может очень далеко пройти в Лиге чемпионов. Клуб совершенствуется, работает над собой. В этом сезоне, по-моему, миланцы стали только сильнее по сравнению с прошлым.

Так что «Интер» фаворит этого матча. Правда, команда Индзаги вернулась из Саудовской Аравии. Какое-то время точно ушло у нее на восстановление, на отдых и подготовку к игре с «Фиорентиной». Матч явно, как мне кажется, получится непростым для обеих команд. Да, «Интер» тут фаворит. Но я не думаю, что игра будет лёгкой.

Мне кажется, что в этой игре на исход все-таки ставить рискованно. Потому что матч для миланцев выездной, много сил они ранее оставили в Суперкубке. Там «Интер» выглядел не лучшим образом. В финале для него была не лучшая игра, прямо скажем, в сезоне. Но выиграть подопечные Индзаги все равно смогли. Снова показал себя Лаутаро. Он проводит фантастический сезон.

Я думаю, что во Флоренции, скорее всего, какого-то суперрезультативного футбола не будет. «Фиорентина» в последние месяцы часто играет нерезультативно, как я уже сказал. А «Интер», мне кажется, после возвращения из Саудовской Аравии не сразу, может быть, покажет какой-то суперфутбол. Интересно, кто будет больше владеть мячом. Обе команды любят это делать. Миланцы, пожалуй, опаснее в переходных фазах. Я уверен, что будет такая борьба, очень интересная, тактическая, соперничество двух тренеров. Но все-таки не жду в этой игре большого количества голов», — приводит слова Керимова «Всепроспорт».