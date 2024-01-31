«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

Ставка: ТБ 4.5 углового в первом тайме за 1.80.

«Манчестер Сити» и «Бёрнли» сыграют в 22-м туре АПЛ. Естественно, «горожане» сейчас нуждаются в очках. Потому что отставание от «Ливерпуля» уже составляет пять очков. Да, при этом, у «Сити» есть игра в запасе. Но это отставание клубу все равно нужно срочно сокращать. Потому что конкуренция серьёзная, и не только со стороны «Ливерпуля». Есть ещё и «Арсенал», который тоже может побороться за чемпионство, как и в прошлом сезоне.

У «горожан» вернулся Де Брёйне. И в последних трёх матчах он уже успел совершить три результативных действия. Отсутствуют по-прежнему Холанд и Аканджи. Но я думаю, что в матче с «Бёрнли» это будет не очень заметно. В нападении, в конце концов, может сыграть и Альварес. Естественно, «Сити» будет доминировать в этой игре, будет владеть мячом.

«Бёрнли» же идёт на предпоследнем месте в таблице АПЛ. Тренирует команду бывший игрок «Манчестер Сити», его звезда и легендарная фигура для клуба – Венсан Компани. Предпоследний «Бёрнли» мало забивает и много пропускает. Больше «бордовых» дал себе забить только последний «Шеффилд». И, естественно, «Бёрнли» тут будет тяжело. Всего три победы в этом сезоне у команды. Прошлогодний чемпион Чемпионшипа, вероятно, вылетит спустя год обратно.

Естественно, на такой матч нужно давать прогноз, отталкиваясь от фаворита. И, я думаю, вполне вероятно, что в этом матче уже в первом тайме «Сити» заработает больше 4.5 углового. Я думаю, что доминирование «горожан» будет настолько заметным, что и угловые придут. Зажмёт «Сити» соперника в его штрафной. Плюс ещё очень важно, уверен, что вне зависимости от счёта, даже если быстро забьют подопечные Гвардиолы, они все равно продолжат держать мяч и будут делать себе комфортную разницу. В первом круге «Ман Сити» победил 3:0. Но на исход я ставить не буду сейчас. Лучше возьму пари на угловые, которых в первом тайме будет больше 4.5», — приводит слова Керимова «Всёпроспорт».