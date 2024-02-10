«Тоттенхэм» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 10 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Брайтон».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.84.

«Тоттенхэм» всё ещё имеет неплохие шансы на финиш в топ-4. Сейчас команда идёт на пятой строчке с 44 баллами. «Астон Вилла» с четвёртого места отрывается от «шпор» всего на два очка. Так что подопечные Постекоглу стараются редко терять баллы, чтобы бороться за высокие строчки.

Правда, о стабильности в игре «Тоттенхэма» тяжело говорить. В последних турах, которые коллектив проводил с нижестоящими соперниками, он чередовал победы и неудачи. Он потерял очки в играх с «Эвертоном» и с «Ман Юнайтед» (2:2 оба раза), а также обыграл «Брентфорд» (3:2) и «Борнмут» (3:1). А в Кубке Англии команда Постекоглу ожидаемо вылетела от «Ман Сити» — 0:1.

«Брайтон» в этом сезоне тоже выступает довольно неплохо, по крайней мере, для своего уровня. С 35 баллами клуб идёт на восьмом месте – отставание от соперников выше составляет всего одно и три очка. В этом сезоне «чайки» часто выигрывают – недавно они сумели обыграть «Кристал Пэлас» (4:1), «Шеффилд» (5:2) и «Сток Сити» в Кубке (4:2). Хотя из этих результатов выбиваются 0:4 от «Лутон Таун», идущего на дне таблицы Премьер-лиги.

Я тут верю в успех «Тоттенхэма». Да, клубу будет сейчас тяжело. Помимо того что «шпоры» и так чередуют разные результаты, тут им противостоит ещё и «Брайтон». «Чайки» имеют определённые амбиции в этом сезоне. Команда Де Дзерби способна навязать борьбу подопечным Постекоглу. Так что виктории хозяев поля с крупным счётом я тут точно не жду.

Но всё равно ставлю на победу «Тоттенхэма», которая с большой вероятностью будет с небольшим счётом», — сказал Павлюченко.