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«Лацио» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 14 февраля

«Лацио» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 14 февраля
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.70.

«Лацио» очень нестабилен в этом сезоне. Длинных серий побед у команды давно не было – не более четырёх-пяти встреч. Более того, недавно подопечные Сарри и вовсе шли на небольшой серии без побед из трёх встреч. За этот период «Лацио» играл с сильными командами – 0:3 от «Интера», 1:3 от «Аталанты» и 0:0 с «Наполи». Серия прервалась в матче с более простым соперником – 3:1 с «Кальяри». В таблице Серии А коллектив уже давно закрепился в середине.

Учитывая все эти результаты, успех команды в групповом этапе ЛЧ был довольно неожиданным. Команда не сумела составить конкуренцию «Атлетико», финишировав на втором месте. А вот у «Баварии» был чуть более трудный путь в плей-офф еврокубка, по крайне мере, если смотреть на конкурентов – «Ман Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген». Впрочем, проблем с ними у мюнхенцев не возникло – пять побед в шести турах и уверенный финиш на первой строчке.

Но вот в Бундеслиге о первой строчке команда Тухеля может только мечтать. В Германии сейчас «царствует» «Байер». Особенно понятно это стало после прошлого тура Бундеслиги. В нём и встречались два лидера турнира. И «Бавария» совсем ничего не смогла противопоставить подопечным Хаби Алонсо – разгромные 0:3.

Конечно, у многих уже есть сомнения по поводу того, станет ли «Бавария» чемпионом Германии. «Байер», кажется, уже просто не остановить. В связи с этим команда Тухеля может постараться добиться успеха в ЛЧ. Тем более, в 1/8 соперник у неё не самый трудный. Да, «Лацио» выступает не так уж плохо, часто римляне навязывают борьбу сопернику. Хотя происходит это обычно до первого пропущенного мяча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» сейчас намного сильнее «Лацио». Может быть, в Риме представителю Бундеслиги будет и не так просто. Но всё равно я отдаю предпочтение гостям. Предложу поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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