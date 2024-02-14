«Лацио» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 14 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.70.

«Лацио» очень нестабилен в этом сезоне. Длинных серий побед у команды давно не было – не более четырёх-пяти встреч. Более того, недавно подопечные Сарри и вовсе шли на небольшой серии без побед из трёх встреч. За этот период «Лацио» играл с сильными командами – 0:3 от «Интера», 1:3 от «Аталанты» и 0:0 с «Наполи». Серия прервалась в матче с более простым соперником – 3:1 с «Кальяри». В таблице Серии А коллектив уже давно закрепился в середине.

Учитывая все эти результаты, успех команды в групповом этапе ЛЧ был довольно неожиданным. Команда не сумела составить конкуренцию «Атлетико», финишировав на втором месте. А вот у «Баварии» был чуть более трудный путь в плей-офф еврокубка, по крайне мере, если смотреть на конкурентов – «Ман Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген». Впрочем, проблем с ними у мюнхенцев не возникло – пять побед в шести турах и уверенный финиш на первой строчке.

Но вот в Бундеслиге о первой строчке команда Тухеля может только мечтать. В Германии сейчас «царствует» «Байер». Особенно понятно это стало после прошлого тура Бундеслиги. В нём и встречались два лидера турнира. И «Бавария» совсем ничего не смогла противопоставить подопечным Хаби Алонсо – разгромные 0:3.

Конечно, у многих уже есть сомнения по поводу того, станет ли «Бавария» чемпионом Германии. «Байер», кажется, уже просто не остановить. В связи с этим команда Тухеля может постараться добиться успеха в ЛЧ. Тем более, в 1/8 соперник у неё не самый трудный. Да, «Лацио» выступает не так уж плохо, часто римляне навязывают борьбу сопернику. Хотя происходит это обычно до первого пропущенного мяча.

«Бавария» сейчас намного сильнее «Лацио». Может быть, в Риме представителю Бундеслиги будет и не так просто. Но всё равно я отдаю предпочтение гостям. Предложу поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».