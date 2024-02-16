«Интер» — «Салернитана»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Салернитана».

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.84.

«Интер» примет дома «Салернитану» в 25-м туре Серии А. Уверен тут в итоговой победе миланцев. У гостей вообще никаких шансов нет.

Последние матчи у «Интера» были довольно тяжёлыми. Можно назвать их проверкой, которую клуб с успехом прошёл. Сперва команда Индзаги играла со своим главным конкурентом в борьбе за лидерство — с «Ювентусом». Туринцы старались доминировать, но «Интер» справился и выиграл 1:0. Затем миланцы встречались с «Ромой», которая после ухода Моуринью получила «второе дыхание». И в первом тайме команда Де Росси действительно переигрывала соперника. Но во второй части встречи «Интер» вернулся и уверенно отыгрался — 4:2.

В Серии А команда Индзаги сейчас лидируют с отрывом от «Ювентуса» уже в семь очков. Тут, конечно, в том числе помогли и сами туринцы, которые теряли очки не только в игре с миланцами. А вот «Салернитана» стоит на противоположном полюсе таблицы чемпионата — на последней строчке. В активе у клуба 13 очков, что уже на пять и шесть очков меньше, чем у ближайших соперников выше.

Недавно тёмно-красные сумели сыграть вничью с соперником из середины таблицы — 0:0 с «Торино». Однако для «Салернитаны» это очко было единственным за последнее время. В остальных встречах подопечные Фабио Ливерани только проигрывали. Так что и тут я не вижу смысла говорить об их шансах. Да, возможно, «Интер» подойдёт к этой встрече расслабленно, ему ещё скоро в ЛЧ играть. Но это не означает, что лидер Серии А проиграет. Может быть, он пропустит, но три очка точно увезёт с игры в итоге», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».