«Интер» — «Салернитана»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 16 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Салернитана» в 25-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.85.

«Интер» сумел создать себе комфортное преимущество в чемпионате Италии. Упустить его будет достаточно сложно, даже учитывая, что Лига чемпионов скоро начнётся у миланцев. Но тут надо понимать, что «Интер» сильнее всех в Италии по составу, скамейке, да и просто по качеству игры.

«Салернитану» удалось посмотреть. Очень тяжёлое впечатление производит команда. Думаю, ей не удастся спастись, если не будет предпринято каких-то кардинальных мер. И уж точно против такого «Интера» в гостях я не вижу шансов.

«Интер» научился душить своих соперников: команда Индзаги методично давит на оппонентов, держит высокий темп, а класс исполнителей позволяет реализовывать моменты. Беру победу хозяев с форой (-2). Честно говоря, жду разгрома», — приводит слова Титова «РБ Спорт».