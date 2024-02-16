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«Интер» — «Салернитана»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 16 февраля

«Интер» — «Салернитана»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 16 февраля
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Салернитана» в 25-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.85.

«Интер» сумел создать себе комфортное преимущество в чемпионате Италии. Упустить его будет достаточно сложно, даже учитывая, что Лига чемпионов скоро начнётся у миланцев. Но тут надо понимать, что «Интер» сильнее всех в Италии по составу, скамейке, да и просто по качеству игры.

«Салернитану» удалось посмотреть. Очень тяжёлое впечатление производит команда. Думаю, ей не удастся спастись, если не будет предпринято каких-то кардинальных мер. И уж точно против такого «Интера» в гостях я не вижу шансов.

Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Салернитана
Салерно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» научился душить своих соперников: команда Индзаги методично давит на оппонентов, держит высокий темп, а класс исполнителей позволяет реализовывать моменты. Беру победу хозяев с форой (-2). Честно говоря, жду разгрома», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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