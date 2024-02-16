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«Интер» — «Салернитана»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы и ставки

«Интер» — «Салернитана»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы и ставки
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16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Салернитана». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.17. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 8.90.

Аналитики уверены, что матч «Интер» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

«Интер» не знает поражений уже 17 туров кряду в чемпионате Италии. Ничьих при этом всего три — с «Болоньей» (2:2), «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1). Кажется, судьба Серии А предрешена. Отрыв «нерадзурри» от идущего на втором месте «Ювентуса» составляет уже семь очков. При этом у них есть игра в запасе.

Италия - Серия А . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Салернитана
Салерно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Салернитаны» дела идут намного хуже, чем у «Интера». Она замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Сассуоло» составляет семь очков.

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