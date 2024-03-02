«Ахмат» — «Урал»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Урал» в 19-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«В Грозном «Ахмат» Мирослава Ромащенко будет принимать «Урал» Виктора Гончаренко. «Урал» мало в чём изменился, как и «Ахмат», по сравнению с осенней частью сезона. У «Ахмата» одно серьёзное приобретение — это бывший капитан молдавского «Шерифа» из Тирасполя Талал. Костяк остальной остался у «Ахмата». Добавились ребята, которые восстановились после травм – тот же Шатара, тот же Садулаев. И отмечают, что очень неплохо эти ребята набирают форму и смотрятся в контрольных матчах, в тренировочном процессе. Ну и плюс есть варианты в атаке – Ильин, Конате. Ну и вообще, мы понимаем, в какой футбол играет «Ахмат».

«Ахмат» против «Урала» — это практически всегда в последние годы «Ахмат» не проиграет». «Урал» исторически один из самых удобных соперников для грозненцев. И тут домашняя игра сразу после большой паузы. «Ахмат», конечно, идёт фаворитом. Но «Урал» — команда крепкая, сбитая, с хорошо и интересно поставленным футболом от Гончаренко. Поэтому сказать однозначно, что «Урал» проиграет, я бы не решился. А вот то, что в матче будет забито два или три мяча, мне кажется, вариант интересный. В последних 5-6 матчах этот вариант в процентном отношении больше доезжал, чем нет. Ничья 1:1, 2:0 или 2:1 в ту или другую сторону вполне могут быть. Поэтому я остановился на варианте «2-3 гола в матче» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».