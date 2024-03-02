«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.14.

«Фаворит в этой паре однозначно – мадридский «Реал». Команда на всех парах мчится к своему очередному титулу чемпиона Испании. «Валенсия» не так здорово играет в нынешнем сезоне, нет той стабильности у команды, что была прежде.

Даже несмотря на то, что «Валенсия» проводит матч на домашнем стадионе, шансов у команды на положительный исход минимальное количество. Мадридцы в преддверии Лиги Чемпионов должны подойти к предстоящему матчу в хорошем настроении. Поэтому мой прогноз – однозначен: победа «Реала», может даже не в один гол. Просто-напросто уровень команд на данный момент совсем разный, да и исполнителей у «Реала» гораздо больше», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».