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«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз Игоря Семшова на матч Примеры

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.14.

«Фаворит в этой паре однозначно – мадридский «Реал». Команда на всех парах мчится к своему очередному титулу чемпиона Испании. «Валенсия» не так здорово играет в нынешнем сезоне, нет той стабильности у команды, что была прежде.

Даже несмотря на то, что «Валенсия» проводит матч на домашнем стадионе, шансов у команды на положительный исход минимальное количество. Мадридцы в преддверии Лиги Чемпионов должны подойти к предстоящему матчу в хорошем настроении. Поэтому мой прогноз – однозначен: победа «Реала», может даже не в один гол. Просто-напросто уровень команд на данный момент совсем разный, да и исполнителей у «Реала» гораздо больше», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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