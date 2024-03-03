«Ман Сити» — «МЮ»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ

Сегодня, 3 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Манчестер Сити» продолжает стабильно набирать очки и вести погоню за возглавляющим турнирную таблицу АПЛ «Ливерпулем». В чемпионате Англии «горожане» не знают поражений уже 11 матчей кряду. Ничьих при этом всего две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Кроме того, «Манчестер Сити» преуспевает в других турнирах. Он выиграл клубный чемпионат мира, а также уверенно победил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» (3:1).

У «Манчестер Юнайтед» дела идут далеко не так здорово. В Лиге чемпионов он выступил крайне неудачно. «Красные дьяволы» заняли последнее место в турнирной таблице группового этапа, а также установили антирекорд для английских команд по количеству пропущенных мячей — 15.

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