«Динамо» — «Локомотив»: получи бонус 2222 рубля к матчу РПЛ!

3 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Зимой «Динамо» не стало тратить ресурсы на трансферы. С комплектацией состава проблемы были устранены ещё осенью, поэтому Марцел Личка во время паузы просто улучшал физические данные имеющихся в подспорье футболистов и взаимопонимание между ними. И стоит отметить, что он достиг значительного прогресса.

«Локомотив» тоже провёл паузу с пользой. Правда, в отличие от «Динамо», он точечно усилился двумя иностранцами — Жерзино Ньямси («Страсбург») и Саидом Хамуличем («Витесс»). Интересно, что французский защитник — единственный легионер, приехавший зимой в Россию из топ-5 лиг Европы.

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