«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.15.

«Дерби Манчестера пройдёт 3 марта в рамках 27-го тура чемпионата Англии. «Ман Сити» на своём поле примет «Ман Юнайтед». Конечно, не проиграть «красным дьяволам» тут поможет только чудо.

Помимо недавней осечки в игре с «Челси» (1:1), команда Гвардиолы выступает просто великолепно, добывает сплошные победы. Из-за ничьей с «синими» «горожане» немного отстали от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» — разрыв между вторым и первым местом составляет всего одно очко. Правда, их обоих ещё преследует «Арсенал», тоже имея минимальное отставание.

В последнем матче, который проходил на неделе в Кубке Англии, «Ман Сити» разгромил «Лутон Таун» — 6:2. Вроде как соперник вряд ли имел хоть какие-то шансы на успех тут. Однако Гвардиола всё равно выпустил на поле много игроков основы — Де Брёйне с Холандом на двоих и создали большинство забитых мячей. Видимо, тренерский штаб не особо верит в конкуренцию со стороны географического соседа в этом туре АПЛ, раз он не дал футболистам основы отдохнуть.

«Манчестер Юнайтед» на неделе тоже играл в Кубке Англии и выиграл там у «Ноттингем Форест» с более скромным счётом 1:0. На самом деле «лесники» легко могли бы и выиграть в этом противостоянии. «Красные дьяволы» без травмированного Хойлунда действуют в атаке без всякого креатива. Даже в этом матче клуб сумел забить только со стандарта.

В АПЛ дела у «МЮ» идут не так хорошо — с 44 очками клуб располагается за пределами зоны еврокубков, отставая от «Тоттенхэма», имеющего матч в запасе, на три очка. На прошлых выходных подопечные тен Хага ещё и проиграли «Фулхэму» (1:2), пропустив на последних минутах.

К «Ман Юнайтед» всё ещё остаётся много вопросов. Слабо верится, что по итогам сезона клуб будет бороться за Лигу чемпионов. Да, у «красных дьяволов» сменилось руководство, но результаты этого будут видны минимум в следующем сезоне. Сейчас же команде тен Хага нечего противопоставить «горожанам». «Ман Сити» ведёт погоню за лидирующим «Ливерпулем» — тут он без проблем наберёт три очка, я уверен», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».