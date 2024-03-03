«Динамо» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.70.

«Динамо» и «Локомотив» встретят нас в первом же туре РПЛ в 2024 году. Очень интересная вывеска, обе команды претендуют на высокий финиш по итогам сезона.

«Динамо» было близко к тому, чтобы уйти на зимнюю паузу в качестве ближайшего преследователя «Зенита». Клуб потерял очки в последнем туре с «Факелом» (1:1), из-за чего разрыв между ним и питерцами составил четыре очка, а до лидирующего «Краснодара» — шесть очков. Конечно, это совсем небольшое расстояние, которое бело-голубые при определённых обстоятельствах могут и сократить.

Тем более что в последних матчах РПЛ подопечные Лички смотрелись весьма неплохо, шли на серии без поражений и часто выигрывали. Зимой клуб провёл большое количество товарищеских матчей, в которых проиграл всего один раз – 0:3 от «Балтики». А вот ЦСКА динамовцы сумели победить 2:1. Впрочем, это только товарищеские спарринги, на которых я особый акцент не делал бы.

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«Локомотив» тоже ударно завершил первую часть сезона – шёл на серии без неудач. Более того, в одной из игр команда отобрала очки у «Зенита» — 3:1, снова Дзюба напомнил о себе бывшей команде. Сейчас с 31 очком железнодорожники располагаются на четвёртой позиции, всего в одном очке от «Динамо». Правда, преследователи команды Галактионова тоже имеют с ней минимальный разрыв. Плотность в этой части таблицы довольно большая.

Если рассматривать межсезонье, то «Локомотив» тоже выступал довольно неплохо, проиграл всего один раз, победив во всех остальных встречах. Дважды команда обыграла соперников из РПЛ – 4:2 с «Уралом» и 3:1 с «Ростовом».

На трансферном рынке «Локомотив» был активнее соперников. «Динамо» же основной костяк команды сохранило. Примечательно, что в РПЛ соперники почти равны не только в расположении, но и по статистике – у них по 29 забитых голов, а также 22 пропущенных – у «Динамо» и 23 – у «Локомотива».

В общем, жду тут равной игры. Противники подходят к этой встрече в схожем положении – в последних турах РПЛ они не проигрывали, а в межсезонье часто добывали победы. В очных встречах тоже явного лидера нет – чередовали победы друг над другом и ничьи.

Так что, думаю, московское дерби завершится мировой», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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