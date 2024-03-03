«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.80.

«В этой игре, как мне кажется, нас ожидает равенство сил. Действительно, даже в турнирном положении команды практически равны. Между ними всего одно очко разницы, и на их счету по восемь побед. Даже разница забитых и пропущенных мячей практически одинаковая. Соперники ведут борьбу за третью позицию. Пока что их соперничество идёт за бронзовые медали. Результат личных встреч здесь очень важен. В первом круге они сыграли вничью, так и не забив голов.

В межсезонье у «Локомотива» восемь побед и одно поражение, а у «Динамо» – семь побед, три ничьих и одно поражение. «Динамо» должно сохранить концентрацию на кубковую игру с «Зенитом». «Локомотиву» предстоит встреча с обновлённой «Балтикой». У хозяев хорош Тюкавин. Однако железнодорожники дважды в этом сезоне обыграли «Зенит». Это довольно серьёзный показатель.

Не думаю, что соперники снова оставят болельщиков без забитых голов. Но слишком бросается в глаза тема равенства сил. Не только по статистике и турнирному положению, но и по силе команд и их игре. Вполне вероятен ничейный исход, как это случилось в первом круге», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».