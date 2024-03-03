«Динамо» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 3 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.70.

«Динамо» примет дома «Локомотив». Команды находятся примерно в равной форме, ещё и стоят на соседних строчках. Откровенного фаворита, на первый взгляд, я тут не вижу.

«Динамо» ушло на зимний перерыв, находясь на третьей строчке. Но до «Зенита» с «Краснодаром» ему далеко – четыре и шесть очков. А вот преследователи, в том числе «Локомотив» и «Спартак», имеют минимальный разрыв с бело-голубыми. Конечно, очень интересная ситуация сложилась в РПЛ перед паузой – борьба идёт не только за первое место, но и за весь топ-8.

В последних турах динамовцы не проигрывали, шли на серии без неудач из девяти игр, за время которых почти только выигрывали. Хотя и «Локомотив» шёл на серии без поражений – она у него составила не так много игр, пять. Причём в одном из последних туров железнодорожники добились очень важного результата – обыграли «Зенит» (3:1). А бело-голубые могут похвастаться разве что победой над ЦСКА (3:2).

Если говорить о межсезонье, то там «Локомотив» выглядел более уверенно – восемь побед в девяти товарищеских встречах. Соперники у команды Галактионова были разные, и сильные, и слабые. «Динамо» же провело 10 товарищеских спаррингов, за время которых выиграло всего семь раз. Хотя поражение клуб потерпел только от «Балтики», а вот, например, тот же ЦСКА сумел обыграть – 2:1.

В целом соперники находятся примерно в равной форме. Больших трансферов они не совершали, хотя стоит отметить, что «Локомотив» был чуть активнее на рынке – много игроков ушло и пришло, в основном в аренду. «Динамо» же ограничилось приходом нового вратаря, также в аренду ушёл Лесовой.

Не вижу тут фаворита. В последних турах РПЛ они выдавали схожие результаты, в товарищеских встречах тоже почти только выигрывали. Учитывая, что сезон только возвращается после паузы, ожидаю немного осторожного футбола. Поэтому считаю самым вероятным исходом тут ничью», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».