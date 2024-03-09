«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» в 28-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.30.

«У обеих команд много проблем с травмированными игроками. Скамейка достаточно длинная и у тех и у других, но всё равно это влияет. «МЮ» проиграл недавно «Фулхэму» дома, потом уступил в дерби «Ман Сити». Шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона почти не осталось. Нужно выдавать серию без осечек и надеяться, что провалятся «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

«Эвертону» вернули несколько очков, но не все. Апелляция сработала. Но проблема в том, что сама команда в чемпионате не выигрывала с середины декабря, то есть уже почти три месяца. Это перебор. На ничьих далеко не уедешь, хотя их немало. В последнем туре проиграли дома «Вест Хэму» — 1:3. Мне кажется, что на «Олд Траффорд» в таком состоянии ничего не светит команде из Ливерпуля.

Я поставлю на победу «МЮ» с форой (-1). Есть необходимость реабилитироваться за последние неудачи, два поражения подряд. Четыре последних матча «Юнайтед» выиграл у этого соперника, включая игру первого круга – 3:0. Есть Рашфорд, есть Гарначо, опытные Варан, Каземиро и Фернандеш на месте. Думаю, 2:0 должно быть в этой встрече. Может быть, не по игре, но за счёт индивидуального класса хозяева дожмут «Эвертон», — приводит слова Титова «РБ Спорт».