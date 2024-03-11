«Челси» — «Ньюкасл»: получи гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу АПЛ!

11 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

10 марта лондонский «Челси» отметил день основания, а уже на следующий день его ждёт встреча с «Ньюкаслом». Позапрошлый день рождения «аристократов» запомнился одним из самых негативных событий за всю историю существования клуба. В адрес тогдашнего владельца Романа Абрамовича были введены санкции, из-за которых он был вынужден продать «Челси». С тех пор очень многое изменилось, но не в положительную для команды сторону.

Новое руководство потратило огромные деньги на трансферы и сменило несколько тренеров. Назначение Маурисио Почеттино не приносит ожидаемых результатов. «Синие» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего девятое место «Ньюкасла» составляет четыре очка.

«Сороки» классно провели минувший сезон и весьма неплохо начали текущий, но затем на них навалились ранее упомянутые злоключения. Из-за серьёзных кадровых потерь клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн провалился в Лиге чемпионов и выдал крайне неудачный отрезок в АПЛ.

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