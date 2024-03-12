«Барселона» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Барселона» сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Тяжело тут определить фаворита. Обе команды находятся в схожих ситуациях.

После объявления Хави об уходе в конце сезона «Барселона» заиграла лучше. Поражения клуба закончились — сейчас он идёт на серии без неудач из восьми игр. Хотя нельзя сказать, что в доминирующей манере выигрывает «Барса». Очень сложные матчи клуб проводил с «Мальоркой» (1:0), с «Сельтой» (2:1) и с «Гранадой» (3:3). Всё это совершенно не те команды, которые, казалось, должны навязывать борьбу сине-гранатовым.

«Барселона» всё ещё испытывает огромное количество проблем. Сейчас у неё ещё и выбыло несколько игроков основы. Левандовски даёт не совсем те показатели, которых от него ждали. В целом сложно поверить в победу подопечных Хави в любом из турниров. Тем более что в Ла Лиге им уже вряд ли удастся догнать «Реал».

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«Наполи» в последнее время смотрится неплохо. А ведь совсем недавно у команды сменился главный тренер. С тех пор коллектив тоже не проигрывал. В том числе сумел победить в важных встречах с «Сассуоло» (6:1) и с «Ювентусом» (2:1). Хотя и необязательные потери очков у неаполитанцев тоже были — 1:1 с «Торино» и с «Кальяри».

В Серии А у действующего чемпиона страны ещё есть шанс на попадание в еврокубки. О топ-4 речи, конечно, не идёт. Время от времени блистает в команде Хвича. Осимхен тоже показывает свой уровень, оставаясь одним из сильнейших форвардов чемпионата.

Я всё-таки больше тут верю в успех «Барселоны». Это клуб с историей — он обязан проходить в четвертьфинал. При своих трибунах команда Хави будет заряжена. Но, с другой стороны, «Наполи» сейчас очень хорош, выдал несколько ярких матчей. Так что на победителя ставить не буду. Лучше выберу голы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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