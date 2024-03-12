«Арсенал» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Порту» с форой (+2) за 1.70.

«Не забываем про Лигу чемпионов. Ответный матч 1/8 финала: «Арсенал» на «Эмирейтс» играет против «Порту». В первом матче на «Драгау» в Португалии «Арсенал» проиграл 0:1, пропустив в компенсированное время. Но тот матч откровенно «Арсеналу» не удался со всех позиций. Ну и «Порту» дома всегда играет достаточно агрессивно и уверенно против больших, статусных клубов, чего не скажешь про выездные матчи. Да, у «Порту» хорошая группа атаки, да, недавно «Порту» размазал «Бенфику» в матче португальской лиги 5:0, но исторически против «Арсенала» «Порту» играет очень неубедительно, не забивает и много пропускает. Как забивать, «Арсенал» знает. Вопрос реализации плана Артеты на этот матч и желания самих футболистов.

Мне кажется, «Порту» обладает необходимым подбором игроков, опытных игроков, чтобы «Арсеналу» в этом матче серьёзно помешать. Велико искушение, так скажем, сыграть именно от «Арсенала» с форой, но я сыграю от «Порту» — с форой (+2) за 1.7. Мне кажется, что португальцы вполне могут упереться. Они могут проиграть с разницей в два мяча, но тогда это будет расход. Но исхожу из увиденного, состояния команды и класса игроков. Видел «Порту» на групповой стадии против той же «Барселоны». Мне кажется, у португальцев есть неплохие ресурсы, чтобы побиться с лондонцами на их поле», — приводит слова Генича «РБ Спорт».