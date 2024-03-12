«Арсенал» — «Порту»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.85.

«Арсенал» и «Порту» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонцы в первой игре в Португалии проиграли в один мяч. Теперь клуб должен брать реванш. Обязательно ему нужно выигрывать больше чем в один мяч в основное время, чтобы не доводить дело до дополнительного времени и, возможно, до серии пенальти.

В чемпионате «Арсенал» обыграл «Брентфорд» в последнем туре — забил поздний гол на 86-й минуте. 70% владения мячом было у «канониров», намного больше ударов — в три раза. По угловым было большое преимущество — 10 их «Арсенал» подал. «Арсенал» одержал важнейшую победу в туре, ведь «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» друг с другом сыграли вничью, так что «Арсенал» сейчас вышел на первое место.

Понятно, что команде Артеты по силам пройти «Порту» в ЛЧ, учитывая то, как в принципе в 2024 году в АПЛ клуб играет — много забивает, одерживает крупные победы, пусть в последнем туре этого и не случилось. В Португалии команда испытала проблемы против компактной обороны «Порту», против организованной дисциплинированной команды Сержиу Консейсау. Испытали проблемы англичане в созидании. В конце был ещё и наказан «Арсенал», Галено классный гол забил.

Что касается «Порту», то он одержал разгромную выездную победу в чемпионате над «Портимоненсе» в последнем туре — 3:0. Галено снова показал фантастический футбол и забил. Вообще он сейчас, наверное, лучший, самый яркий и заметный игрок «Порту». Клубу очень нужны победы в чемпионате, потому что он идёт только на третьем месте в лиге. Лидирует «Спортинг», у которого ещё игра в запасе. Отставание уже серьёзное. Поэтому «драконы», если рассчитывают ещё на чемпионство, то должны идти вообще без потерь в чемпионате.

В Лиге чемпионов в Лондоне «Порту», я думаю, будет очень сложно, хотя она и опытная команда. Уже на протяжении нескольких лет Консейсау регулярно выводит своих подопечных в плей-офф еврокубков и Лиги чемпионов в частности. Но я думаю, что сценарий матча в Лондоне примерно понятен всем. «Арсенал» будет держать мяч, будет доминировать и атаковать.

В связи с этим я бы выбрал вот такую ставку — тотал угловых больше 9.5 с коэффициентом 1.85 от БК Винлайн. Мне кажется, угловых будет много, большую часть, естественно, подаст «Арсенал». Да и коэффициент хороший. Считаю, такой прогноз может оказаться верным», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».