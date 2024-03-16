«Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.85.

«Ещё одна игра Бундеслиги, где придётся мне отступить от привычных вариантов прогнозов, потому что всё то, что предлагается на исходы, на тоталы, — всё это абсолютно неинтересно и невозможно играть. Вроде бы «Штутгарт» является однозначным фаворитом, но, я полагаю, как раз в игре с такими командами у него могут возникать проблемы, потому что, когда «Штутгарт» играет против больших клубов, он предельно чётко и ясно мотивирован. Это та история, где, наверное, тренеру какую-то дополнительную работу надо проводить и объяснять игрокам, что значимость этого матча примерно такая же, как у всех остальных. Ну вот надо настроиться, выйти, выиграть.

Ставить на голы, которые вроде как ожидаются в этом матче, тоже не получится. Я думаю, что надо ставить на угловые, потому что, мне кажется, «Штутгарт» будет пытаться растягивать оборону соперника и достаточно много будет подач и прострелов с их стороны. Ну и «Хоффенхайм», в общем, тоже вряд ли продерётся здесь через центр в такой игре. Поэтому больше 9.5 углового с коэффициентом 1.85 — это вот самое интересное, что я на этот матч нашёл», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».