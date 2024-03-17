«Металлург» – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.19.

«В Магнитогорске стартует четвертьфинальная серия между «Металлургом» и «Спартаком».

Победитель «Восточной Конференции» магнитогорский «Металлург» в первом раунде «плей-офф» изрядно потрудился, чтобы оставить за бортом Кубка Гагарина хабаровский «Амур» — 4-2 (2:1, 2:3, 3:2, 2:5, 3:1, 3:2 (ОТ). Итак, одна игра перешла в дополнительный период и в ней «Магнитка» и оформила себе выход в следующий раунд. Робин Пресс (2+4), Роман Канцеров (2+2) и Никита Гребёнкин (1+3) были самыми результативными у южноуральцев в этой серии.

Команда Алексея Жамнова справилась с череповецкой «Северсталью» в пяти играх – 4-1 (3:2, 1:2, 7:3, 5:4 (ОТ), 5:1). Иван Морозов (2+3), Николай Голдобин (1+4) и Андрей Локтионов (2+2) вместе со своими партнёрами явно горят желанием и дальше пошуметь в «плей-офф».

В этом сезоне подопечные Андрея Разина дважды уверенно обыграли «спартаковцев» — 3:1 дома и 6:2 на выезде. И высока вероятность, что эту серию магнитогорцы начнут с победы. В «Металлурге» прекрасно понимают, что раскачиваться нельзя. «Спартак» же будет играть в открытый хоккей и поплатится за это. «Магнитка» выиграет первый матч этой серии», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».