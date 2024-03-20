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«Даллас» — «Аризона»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас» — «Аризона»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Аризона».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.42.

«Звёзды» выбираются из тени двух поражений: от «Нью-Джерси» 2:6 и «Флориды» 3:4. В обоих случаях «Даллас» открывал счёт. Команда играет успешнее против оппонентов из своей конференции.

«Аризона» одолела «Дэвилз» и «Ред Уингз» с одинаковым счётом 4:1, а перед этим провалила две игры с соперниками из своей конференции. Что-то в этом есть: одни играют лучше против западных, другие — хуже. Но это никак не влияет на общее положение дел.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Старз» забросили 200 шайб из 251 при игре в равных составах и 48 – в большинстве. Команде есть чем гордиться. Но, как бы это ни звучало, нужно забирать очки в матчах с аутсайдерами. «Даллас» слегка просел в оборонительном плане, это не оправдание, поэтому успех хозяев при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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