Россия — Сербия: прогноз Егора Титова на матч в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Сербия.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.25.

«Очень интересно мне посмотреть на матч нашей сборной с таким сильным соперником, в котором полно звёзд европейского масштаба, пусть некоторые уехали играть в Саудовскую Аравию. Уверен, что перед матчем будет дружественная обстановка, но в самой игре будет всё очень серьёзно.

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Сборная России будет настроена показать себя с лучшей стороны, тем более вызваны все сильнейшие легионеры, многие ребята в отличном состоянии. И у сербов, за исключением Влаховича, все сильнейшие. Но и это не такая уж потеря для сборной, где большая ставка делается на Митровича. А есть еще в атаке Йович. Атакующих полузащитников много – Костич, Тадич, Милинкович-Савич. Но при этом оборона у сербов – всегда слабое звено. У наших обязательно будут моменты.

Жду результативного футбола. Не вижу смысла здесь играть от обороны, на результат. Тем более это совсем не футбол Карпина, да и не футбол сборной Сербии. Поэтому ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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