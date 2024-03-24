«Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ 24 марта
Поделиться
Известный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург».
Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 5.5 за 2.68.
У «Питтсбурга» остались чисто теоретические шансы на плей-офф, в отличие от «Колорадо», который борется за первое место на Западе.
«Колорадо» явно на подъёме, и сила команды — это большинство.
«Питтсбург» сейчас выглядит неубедительно, вратари пропускают много.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Поэтому прогноз здесь напрашивается однозначный – победа «Колорадо» и тотал больше 5.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2024
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 марта 2024
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 марта 2024
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 марта 2024
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00