«Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ 24 марта

Известный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 5.5 за 2.68.

У «Питтсбурга» остались чисто теоретические шансы на плей-офф, в отличие от «Колорадо», который борется за первое место на Западе.

«Колорадо» явно на подъёме, и сила команды — это большинство.

«Питтсбург» сейчас выглядит неубедительно, вратари пропускают много.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому прогноз здесь напрашивается однозначный – победа «Колорадо» и тотал больше 5.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».