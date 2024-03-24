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«Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ 24 марта

«Колорадо» — «Питтсбург»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ 24 марта
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Известный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 5.5 за 2.68.

У «Питтсбурга» остались чисто теоретические шансы на плей-офф, в отличие от «Колорадо», который борется за первое место на Западе.

«Колорадо» явно на подъёме, и сила команды — это большинство.

«Питтсбург» сейчас выглядит неубедительно, вратари пропускают много.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому прогноз здесь напрашивается однозначный – победа «Колорадо» и тотал больше 5.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

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