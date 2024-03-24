Экспресс на НХЛ с коэффициентом 7.34: Ничушкин удачливее Малкина

Регулярный чемпионат продолжается, но с каждым днём у некоторых клубов остаётся всё меньше шансов. Другие клубы, наоборот, укрепляют свои позиции в таблицах. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.34 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Питтсбург»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Колорадо» демонстрирует впечатляющие результаты в последних матчах, одержав победы над рядом сильных команд. Выиграв у «Коламбуса» со счётом 6:1 в минувшей встрече, клуб лишь подчеркивает отличную форму и готовность к серьёзным вызовам.

С другой стороны, «Питтсбург» испытывает определённые трудности, как это видно из последнего матча с «Далласом», который завершился поражением со счётом 2:4. Несмотря на это, он также показывают способность к быстрому возвращению в игру, как это было в игре с «Детройтом». Тогда «Пингвинз» одержали разгромную победу – 6:3.

Анализируя очные встречи между этими командами, можно заметить, что «Питтсбург» имел преимущество в трёх последних матчах, включая победу со счётом 4:0 в текущем сезоне. Однако «Колорадо» неоднократно доказывал свою способность переламывать ход игры и одерживать победы в сложных ситуациях, поэтому вполне может прервать эту серию.

Исходя из представленных данных и текущей формы команд, можно предположить, что у «Колорадо» есть все шансы на победу в предстоящем матче. «Эвеланш» могут использовать свою мощную атаку и домашнюю поддержку для того, чтобы в очередной раз подтвердить своё доминирование, но «Пингвинз» определённо не упустят шансы и будут забивать. Всё-таки у клуба непростая ситуация, и зона плей-офф всё дальше. Наша ставка будет на победу «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Прогноз на матч «Аризона» — «Даллас»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Аризона Койотс» демонстрирует переменчивые результаты в последних матчах: победы в играх с «Сиэтлом» со счётом 2:1 и «Нью-Джерси» — 4:1 переплетается с поражениями «Далласу» (2:5) и «Миннесоте» (1:4). Такая нестабильность может сказаться на психологическом состоянии игроков и их уверенности в предстоящем матче.

С другой стороны, «Даллас Старз» проявляет куда более уверенную игру. После недавних побед во встречах с «Питтсбургом» со счётом 4:2 и «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1 команда встречается с «Койотс» в хорошем настроении и с ожиданием продолжения своей победной серии. Особенно учитывая, что в последних встречах между этими клубами «Старз» владели преимуществом.

Ожидается, что игра будет напряжённой, но благодаря более уверенным результатам и текущей форме хозяева смогут одержать победу. Поставить на то, что «Даллас» выиграет у «Аризоны», можно за 1.80.

Прогноз на матч «Сиэтл» — «Монреаль»

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кракен» на своём льду будут стараться прервать серию неудачных игр, показанных в последних встречах, в которых они не одержали ни одной победы. В то же время, «Канадиенс» также испытывают трудности в регулярном чемпионате НХЛ, уступив в том числе в четырёх из последних пяти встреч.

История очных встреч команд говорит о том, что преимущество было на стороне «Монреаля», но последняя игра завершилась победой «Сиэтла» с разгромным счётом 4:0. Это может добавить уверенности хозяевам льда.

Принимая во внимание последние игры и статистику, можно предположить, что матч получится напряжённым и местами равным. «Сиэтл» будет использовать фактор домашнего льда и поддержку болельщиков, чтобы отыграться за прошлые неудачи. Исходя из текущего положения дел, нашим прогнозом будет победа «Сиэтла» за 2.02.

Экспресс на хоккей

Ставка 1: победа «Колорадо» в игре с «Питтсбургом» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Ставка 2: победа «Аризоны» в матче с «Далласом» за 1.80.

Ставка 3: победа «Сиэтла» в игре с «Монреалем» за 2.02.

Общий коэффициент: 2.02 Х 1.80 Х 2.02 = 7.34.