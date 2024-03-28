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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.86.

«В Ярославле пройдёт шестой матч четвертьфинальной серии «Локомотив» — «Авангард», и в ней всё может завершиться на «Арене-2000-Локомотив» именно 28 марта.

Подопечные Игоря Никитина лидируют 3-2. Да, в пятой игре они уступили. Но в первых двух периодах по их действиям казалось, что серия закончится уже в Омске. Ярославцы дважды вели в счёте после бросков Максима Берёзкина и Максима Шалунова. А до середины третьей двадцатиминутки счёт был равный. И тут своё веское слово сказали лидеры «ястребов» Рид Буше и Райан Спунер. У каждого по 1+2. И омичи выиграли 4:2, продлив, таким образом, себе сезон. Но, скорее всего, ровно на один матч. Почему? Так ведь «Локомотив» в этом Кубке Гагарина два матча подряд не проваливает. Да и в Омске железнодорожники выглядели не очень хорошо только в третьем периоде пятого матча. И волжане не позволят себе подобного у себя дома. Да и большого желания ехать на берег Иртыша у них ещё раз точно нет. А омичи играют, по ощущениям, из последних сил. В общем, запас прочности у «Локомотива» есть, а вот у «Авангарда» с этим есть сложности.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выиграет, и серия закончится», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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