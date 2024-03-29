«Мелбет» защитит игроков от скучных матчей!

Букмекерская компания «Мелбет» дарит своим клиентам возможность наслаждаться матчами без лишних забот. В футболе бывают и скучные игры, которые завершаются без голов. «Мелбет» защитит своих клиентов от счёта 0:0 с помощью акции «Страховка от скуки».

Если матч завершится со счётом 0:0, а вы ставили на победу одной из команд или точный счёт матча с голами, букмекер вернёт вам 50% от суммы вашего пари в виде фрибета.

«Страховка от скуки» действует на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, АПЛ и Бундеслиги. Максимальная сумма возврата — 10 000. Застрахуйте себя от скуки! Нужно только зарегистрироваться в «Мелбет» и заключить одиночное пари на сумму от 300 рублей на Лигу чемпионов, Лигу Европы, АПЛ или Бундеслигу. Застрахованными будут пари на победу одной из команд или точный счёт, отличный от нулевой ничьей.

Фрибет можно использовать для заключения пари ординар или экспресс на любые события с коэффициентом до 3.50 в течение пяти дней с момента начисления. Максимальная сумма фрибета — 10 000 рублей.

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