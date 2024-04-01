«Вильярреал» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.85.

«Перед паузой на матчи сборных «Атлетико» чередовал победы и поражения. Были у команды и игры с сильными соперниками за этот период – 0:3 от «Барселоны», 3:1 с «Интером», 2:1 с «Бетисом» и 0:3 от «Атлетика». Но также выдавал клуб не лучшие результаты в тех встречах, в которых, казалось, он обязан выигрывать – 0:2 от «Кадиса» и 2:2 с «Альмерией». В общем, большие вопросы есть к подопечным Симеоне. Вроде бы они и прошли «Интер» в Лиге чемпионов, но это единовременный результат – в Ла Лиге дела у «матрасников» идут уже далеко не так хорошо. С 55 очками «Атлетико» опустился на пятую позицию.

Интересно, что у «Вильярреала» обратная ситуация. В еврокубках клуб потерпел неудачу – вылетел из Лиги Европы от «Марселя» (0:4 и 3:1). Но зато в чемпионате Испании дела у «жёлтой подлодки» идут очень хорошо. Она идёт на серии без поражений из девяти встреч, а в последних четырёх играх подопечные Марселино и вовсе только выигрывали, в том числе у вышестоящих соперников – 3:1 с «Реалом Сосьедад», 3:2 с «Бетисом» и 1:0 с «Валенсией». Но из-за не самой удачной первой части сезона «Вильярреал» всё ещё идёт не так высоко в таблице, как мог бы – девятая строчка.

Да, если смотреть только на последние матчи соперников, то тут фаворит очевиден – у «Вильярреала» больше шансов на успех. С другой стороны, сейчас была пауза на матчи сборных. За это время подопечные Симеоне могли перезагрузиться. Сегодня «матрасники» так легко себя не дадут обыграть», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».