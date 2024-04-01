«Вильярреал» — «Атлетико»: когда матч Примеры, кто фаворит, прогнозы и ставки

1 апреля состоится матч 30-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.30. Успех «жёлтой субмарины» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Назначение на должность главного тренера Марселино Тораля повлияло на призму восприятия «Вильярреала». Что изменил наставник? Только мышление футболистов и переделал стиль игры на более атакующий. Этого оказалось достаточно. Команда обрела стабильность. Из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги она поднялась на 10-ю строчку.

«Жёлтая субмарина» не проигрывает уже девять матчей кряду в чемпионате Испании. За этот период времени она победила ряд сильных соперников, таких как «Барселона» (5:3), «Реал Сосьедад» (3:1) и «Бетис» (3:2). В каждой из этих встреч отличился Александр Сёрлот. В этих трёх играх он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Ради выхода в 1/4 финала еврокубка Диего Симеоне пришлось пожертвовать качеством на внутренней арене.

Подопечные аргентинского специалиста вылетели из Кубка Испании, проиграв в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1 и 0:3). В последних двух турах Ла Лиги они уступили «Кадису» (0:2) и «Барселоне» (0:3). «Матрасники» спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Они рискуют закончить сезон за пределами зоны Лиги чемпионов. Хотя говорить об этом слишком рано.

Международная пауза наступила вовремя. У «Атлетико» появилась возможность восстановить силы и прекратить упадок. Восстановился от травмы и сможет сыграть в предстоящей встрече лидер «матрасников» Антуан Гризманн, не поехавший в расположение национальной команды на мартовские сборы из-за повреждения.