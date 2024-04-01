«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч 30-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Атлетико», который состоится 1 апреля.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.80.

«Международная пауза наступила вовремя. У «Атлетико» появилась возможность восстановить силы и прекратить упадок. Восстановился от травмы и сможет сыграть в предстоящей встрече лидер «матрасников» Антуан Гризманн, не поехавший в расположение национальной команды на мартовские сборы из-за повреждения.

В 37 встречах во всех турнирах в составе мадридцев Гризманн забил 19 мячей и отдал семь голевых пасов. Француз может помочь Симеоне прервать череду неудач в первенстве, но игра с раздухарившимся «Вильярреалом» будет сложной. Хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

«Матрасники» лучше всех в Примере выступают дома, но испытывают серьёзные проблемы с выездами. В гостях они выиграли только 4 из 14 матчей в первенстве и три раза сыграли вничью. Потому заключать пари на исход встречи мы не рискнём.

Оттолкнёмся от того, что четыре из пяти последних очных встреч получились результативными. К слову, три из них закончились ничьими. Ждём бодрого футбола и голов в обе стороны. А вот удастся ли мадридцам прервать неудачный отрезок — большой вопрос. Первая игра после международной паузы — сложнопредсказуемая штука».