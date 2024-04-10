«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона», который состоится 10 апреля во Франции.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«Благодаря Луису Энрике футбол «ПСЖ» изменился. Проблемы и нестабильность, которые возникали при предыдущих тренерах, были искоренены бывшим тренером сборной Испании. Его доминирующая схема игры, основанная на контроле мяча, пришлась по вкусу команде.

Каков предел возможностей нынешних сине-гранатовых? Сказать трудно. На последнем отрезке сезона они выглядят не менее собранно, чем «ПСЖ». Фаворитом пары считаются парижане, и это, пожалуй, заслуженно. В то же время говорить о каком-то запасе прочности французского клуба не приходится. Шансы будут у обеих сторон.

Предлагаем поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. У обеих команд пребывают на подъёме ведущие нападающие. Клубы подходят к встрече с длительными беспроигрышными сериями.

Парижане не знают поражений дольше. Однако у них и уровень конкуренции на внутренней арене гораздо ниже, чем у каталонцев. Но даже при таких раскладах в пяти из семи последних матчей с участием «ПСЖ» во всех турнирах голы забивались в обе стороны. Думается, проблем с результативностью в этой встрече не возникнет».