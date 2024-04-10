Гол Мбаппе в ворота «Барселоны», равная игра «Атлетико» и «Боруссии». Экспресс на ЛЧ

Парижане ещё никогда не были настроены настолько серьёзно. А в Мадриде нас ждёт обоюдный футбол.

Вчерашние матчи Лиги чемпионов получились безумно интересными. Хотелось, чтобы они не заканчивались. «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» со счётом 2:2, а «Реал» и «Манчестер Сити» устроили настоящую битву, которая тоже завершилась вничью – 3:3. Будем надеяться, что встречи, которые пройдут 10 апреля, по накалу будут не хуже. Представляем вам экспресс с коэффициентом 3.61.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Боруссия»

Очень интересная и непредсказуемая пара. «Атлетико» по-прежнему не гарантировал себе место в топ-4 чемпионата Испании, опережая «Атлетик» всего на два очка. Конечно, у команды достаточно ресурсов, чтобы успешно выступать в нескольких турнирах, но и в Примере, и в еврокубках очень напряжённая ситуация. В 1/8 финала Лиги чемпионов «матрасники» прошли «Интер», который, казалось, невозможно обыграть.

Диего Симеоне обладает огромным опытом, он умеет правильно настраивать своих футболистов на такие ответственные матчи. К тому же «Атлетико» отдыхал больше недели. Дело в том, что в Испании проходили кубковые встречи, а игры в первенстве – нет. В итоге у мадридцев было достаточно времени, чтобы всё обдумать и хорошенько подготовиться к Лиге чемпионов. Лишь бы они не потеряли игровой ритм.

В свою очередь, дортмундская «Боруссия» борется за попадание в топ-4 Бундеслиги. Недавно чёрно-жёлтые победили «Баварию» со счётом 2:0. Вряд ли этот результат может говорить о какой-то невероятной форме подопечных Эдина Терзича. Всё-таки соперник уже потерял смысл бороться за чемпионство и был сконцентрирован на делах в Лиге чемпионов.

А вот проверку «Штутгартом» дортмундцы не прошли и проиграли со счётом 0:1. Что примечательно, «Боруссия» гораздо лучше выступает на выезде, чем на своём поле. Она не проигрывает девять матчей в гостях кряду. Пять из них завершились победами. Поэтому шансы зацепиться за ничью у чёрно-жёлтых обязательно будут. Мы же предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.90.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Барселона»

Парижане долгие годы ждут своего звёздного часа в Лиге чемпионов. Обстановка в преддверии встречи «ПСЖ» с «Барселоной» накалена, что обещает нам зрелище. Луис Энрике решил поднять градус и сказал, что является олицетворением фирменного стиля сине-гранатовых. В свою очередь, Хави посетовал на то, что Дембеле перешёл в парижский клуб, и передал ему привет. Для самого Усмана это будет принципиальная игра.

Килиан Мбаппе, быть может, и правда перейдёт летом в «Реал». Поэтому он постарается закрыть свой главный гештальт – победа с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Более того, у команды по-прежнему есть шансы стать обладателем требла. Она лидирует с огромным отрывом в чемпионате Франции, вышла в финал Кубка страны. Остаётся только не ударить в грязь лицом в еврокубке.

Настораживать парижан должна беспроигрышная серия «Барселоны» длиной в 11 матчей. Каким-то чудесным способом у Хави получилось мотивировать своих подопечных и найти правильный баланс между атакой и обороной. В результате каталонцы стабильны в защите – пять из шести последних встреч во всех турнирах сыграли «на ноль», а также уверенно реализуют свои моменты в нападении.

Унаи Эмери поберёг силы Мбаппе в минувшей встрече с «Клермоном». Его подопечные не могли выиграть у слабого соперника, но на 67-й минуте вышел Килиан, а на 85-й он отдал голевой пас на Рамуша — и парижане одержали победу. Мы считаем, что лучшей ставкой на эту встречу будет гол Мбаппе за 1.90. Возможно, будет и пенальти. А исполняет его обычно как раз французский нападающий.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов

Ставка 1: обе забьют в матче «Атлетико» — «Боруссия» за 1.90.

Ставка 2: Мбаппе забьёт в матче «ПСЖ» — «Барселона» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.90 = 3.61.