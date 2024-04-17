«Зенит» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.86.

«Зенит» проведёт ответный матч полуфинала Кубка России. Красно-белые сыграют первую игру без Гильермо Абаскаля. Не думаю, что у гостей тут есть хоть какой-то шанс.

В «Спартаке» произошло то, о чём уже давно говорили. Абаскаль был отправлен в отставку. С учётом количества слухов, это уже было ожидаемо. Могли испанца уволить ещё на прошлых выходных, но клуб сумел победить в важном матче «Динамо» (2:1). Однако вот на этих выходных красно-белые не набрали очки в игре с аутсайдером лиги, по крайней мере, если судить по положению в таблице, с «Сочи» (0:1). Формально это и стало последней каплей для руководителей.

Нельзя сказать, что отставка Абаскаля совсем преждевременная и безосновательная, как в случае с тем же Ивичем в «Краснодаре». «Спартак» действительно выступает довольно посредственно после зимней паузы. Помимо прочих проблем, ещё и Промес выбыл из состава. В общем, нужны команде перемены, и на тренерском мостике они ожидаются уже в ближайшее время.

«Зенит» же победил в важнейшем матче на прошлых выходных – обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. Теперь питерцы не только лидируют в лиге, но и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» с третьей строчки тоже начинает само себя закапывать. Так что уже складывается ощущение, что интриги в РПЛ совсем нет.

Само собой, «Зениту» важно выиграть Кубок России. «Спартак» его сейчас не остановит. Да, красно-белые после смены тренера могут вздохнуть свободно и сыграть в своё удовольствие. Но в Санкт-Петербурге с таким настроем не выиграть. Класс игроков сине-бело-голубых намного выше всё равно», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».