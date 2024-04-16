«Зенит» — «Спартак». Сергей Семак доведёт начатое до конца

Ответный матч петербуржцы тоже выиграют. Дверь в финал для них полностью открыта.

17 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.55. Успех москвичей оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (17.04.2023)

Позади матчи 24-го тура РПЛ. 17 апреля в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.

Первый матч петербуржцы выиграли со счётом 2:1. Они смотрелись сильнее соперника, несмотря на то что встреча проходила в Москве. Главным героем игры стал новобранец «Зенита» Педро. Он оформил дубль. Один из голов получился на загляденье. Бразилец зарядил в самую девятку.

Петербуржцы сыграли выверенно и очень качественно. Мастерство футболистов и схема Сергея Семака стали определяющими факторами результата. После международного перерыва «Зенит» ведёт себя по-чемпионски. Он выиграл три из четырёх последних матчей в РПЛ. Ещё в одном сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Во встрече последнего тура первенства сине-бело-голубые победили главного конкурента в борьбе за золотые медали — «Краснодар» (2:1). Замечательно выступил Маттео Кассьерра. Возглавляющий список лучших бомбардиров РПЛ колумбиец сравнял счёт на 48-й минуте, а затем отдал пас, который превратил в гол ещё один новичок команды — Артур.

Произведённые во время зимнего перерыва трансферы значительно усилили петербуржцев. Глубина и качество состава стали лучше, конкуренция за место в основе повысилась. Это немаловажно, ведь последние несколько лет сине-бело-голубые неудачно выступали в Кубке России. В текущем розыгрыше турнира они выступают с совсем другим настроем.

Наверное, единственное, что может остановить такой «Зенит» — это непредсказуемость соперника. «Спартак» в данном плане даст фору всем остальным клубам РПЛ. Гильермо Абаскаль довёл «народную команду» до очень нестабильного, плачевного состояния.

После поражения в минувшем туре с «Сочи» (0:1) и спуска на седьмую строчку в турнирной таблице первенства испанский специалист был отправлен в отставку. На временной основе исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник Абаскаля — Владимир Слишкович.

Перемена может взбодрить красно-белых, но выбраться из глубокой ямы, которую выкопал своими решениями Абаскаль, будет трудно. Слишковичу придётся пересобирать основной состав, ведь при испанском наставнике это понятие у красно-белых фактически исчезло. Постоянные эксперименты мешали обрести стабильность и сыгранность.

И это меньшее из того, что нужно будет сделать новому тренеру команды. У многих футболистов «Спартака» наблюдается спад. Им просто необходимы стабильные структурированные тренировки для того, чтобы выработались взаимопонимание и сыгранность.

После зимнего перерыва «народная команда» стала совсем блёклой. В последних пяти встречах в РПЛ она забила только два мяча. Оба гола записал на свой счёт Александр Соболев, просто подкарауливший дважды на одной и той же ошибке голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Если бы вратарь не «привёз», голов в весенней части первенства у «Спартака» вообще не было бы.

Поставить на то, что «Зенит» обыграет красно-белых и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась ничейным результатом — 0:0, но та игра стала первой для петербуржцев после зимнего перерыва.

С тех пор сине-бело-голубые очень здорово прибавили. Новобранцы освоились, Сергей Семак стал наилучшим образом использовать их сильные стороны. Новичок «Спартака» Манфред Угальде забил в первом полуфинальном матче с «Зенитом», но этого мало. Для победы «народной команде» нужно больше, чем всплески некоторых футболистов.

Матчи между сине-бело-голубыми и красно-белыми всегда носят принципиальный характер, и настрой на них у игроков всегда особый. Однако даже если Слишкович сумеет воодушевить «народную команду», этого будет недостаточно. У петербуржцев всё отлажено практически до идеала. Дома они должны обыграть москвичей уверенно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года

«Зенит» подходит к встрече в роли явного фаворита. Если на выезде он обыграл «Спартак», то дома тем более должен уверенно побеждать. Руководству «народной команды» стоило отправить Абаскаля в отставку гораздо раньше. Прими оно решение своевременно, у красно-белых оставалось бы куда больше времени. Вроде бы назревавшая отставка способна взбодрить команду, но выезд в Санкт-Петербург чреват чувствительным поражением. А значит, позитивный заряд рискует практически сразу же сойти на нет.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.85.