«Бавария» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал».

Ставка: победа «Баварии» за 2.37.

«В текущем сезоне на своём поле «Баварии» показывает не совсем понятную и не очень стабильную игру. Один за другим трофеи ускользают, а Гарри Кейн перешёл в «Баварию» именно за трофеем. Есть лишь шанс зацепиться за Лигу чемпионов.

В первом матче было 2:2. Но «Арсенал» дома и на выезде — это две разные команды. Это что касается Лиги чемпионов. Была неудачная игра с «Лансом», также и с «Порту». В общем, «Арсенал» дома выглядит явно убедительнее, чем на выезде. Кстати, на выходных «Арсенал» дома проиграл очень болезненно «Астон Вилле» (0:2).

«Арсеналу» будет очень сложно. Если «Баварии» очень надо, а мы видели это по матчу с «Лацио», она знает, как добиваться результата. Коман получил травму, но Гнабри и Зане в деле. Не будем забывать о Кейне, который знает как и любит забивать «Арсеналу».

Обозлённая и агрессивная «Бавария», играющая дома при своих болельщиках, может победить «Арсенал». Мой прогноз — победа «Баварии». Проиграв чемпионат, «Бавария» сделает всё, чтобы взять Лигу чемпионов в этом сезоне», — приводит слова Генича «РБ Спорт».