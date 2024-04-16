В Лондоне команды забили четыре гола. В Мюнхене будет ещё интереснее.

«Бавария» — «Арсенал». За это мы и любим Лигу чемпионов

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.37. Успех лондонцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бавария» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» (17.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 17 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами местная «Бавария» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

К первому матчу «канониры» подходили в качестве небольших фаворитов. Они разрывали АПЛ, в то время как у мюнхенцев совсем не шла игра в Бундеслиге. Тем не менее даже поддержа домашних трибун не помогла лондонцам обыграть «Баварию». Встреча ознаменовалась ничьей — 2:2.

Мюнхенцы сделали серьёзную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов. На внутренней арене им ловить больше нечего. «Байер» досрочно стал чемпионом Германии. Из Кубка страны подопечные Томаса Тухеля вылетели уже давно. Они полностью сфокусированы на самом престижном евротурнире.

В первом матче «Бавария» показала, что при всех своих проблемах она конкурентоспособна. Важную роль сыграла техника Сержа Гнабри, Лероя Зане и Гарри Кейна. Первый сравнял счёт с передачи Леона Горецки в важный момент — на 18-й минуте, второй заработал пенальти на 32-й минуте, а третий его реализовал.

Для англичанина забитый мяч стал 47-м за клуб и сборную в этом сезоне во всех официальных турнирах. Также он отдал 12 результативных передач. Кейн установил несколько уникальных рекордов Бундеслиги и может сыграть ключевую роль в предстоящей встрече.

Если в Лондоне «Арсенал» доминировал, гораздо чаще и опаснее атаковал, а также чаще бил по воротам, то ответный матч должен пройти по иному сценарию. Да, у «Баварии» хуже взаимопонимание, особенно в обороне. Несогласованность защитников — это одна из главных причин полного провала команды на внутренней арене.

Проходной двор в защите в первом матче компенсировал богатый опыт выступлений на международной арене и класс. Больше половины состава «Баварии» прекрасно помнит, что такое становиться победителем Лиги чемпионов. Команда обладает правильным менталитетом и характером.

Нельзя того же сказать об «Арсенале». Только показалось, что Микель Артета выработал у своих подопечных иммунитет к важным встречам. «Канониры» шли на потрясающей серии. Они не проигрывали 11 матчей кряду в АПЛ, причём ничья была только одна — с лидирующим «Манчестер Сити» (0:0).

Однако как только дело начало касаться Лиги чемпионов, стойкость и выдержка «канониров» исчезла. Они с большим трудом и не без везения обыграли на предыдущей стадии «Порту», а после ничьей с «Баварией» уступили дома «Астон Вилле» (0:2) в первенстве. Команда спустилась на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Масса критики обрушилась на Александра Зинченко, который провёл очень неудачный матч. Это далеко не первый раз, когда украинец подводит лондонцев в важный момент. Совершённые им в прошлом сезоне ошибки стоили подопечным Артеты чемпионства. Не исключено, что «поплывут» они и в этот раз. Поражения часто выбивают их из колеи.

Ещё во встрече с «Астон Виллой» ужасно сыграл ведущий защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. Он совершил несколько ошибок и получил одну из худших оценок за матч. Это недобрый знак. До этого оборона «канониров» славилась надёжностью. В 32 играх в АПЛ они пропустили только 26 мячей — меньше всех.

Благо у Артеты есть возможность в случае чего компенсировать нехватку крепости в защите. В отличной форме пребывают нападающие лондонского клуба — Букайо Сака, Леандро Троссард и Кай Хаверц. По результативности в чемпионате Англии «канониры» занимают второе место — 75 голов.

Сделать ставку на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.83. Мюнхенцы в 29 встречах в Бундеслиге и в девяти матчах в Лиге чемпионов забили целых 99 мячей, но и пропустили много — 45.

Есть все основания полагать, что мастерство нападающих лондонцев и мюнхенцев снова возобладает над умением команд защищаться. Вполне вероятно, вновь порадуют результативностью Гарри Кейн и Букайо Сака. Кейн сделает всё, чтобы избежать очередного сезона без трофеев. А лондонцам нужно отвечать на свежую неудачу на внутренней арене.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года

Ответный матч может быть очень похож на первый в плане результата. Вполне возможно, что в основное время команды сыграют вничью и много забьют, а уже в дополнительное время или в серии пенальти выявится победитель. У клубов очень мастеровитые нападающие, но также прослеживается нехватка надёжности в защите. Изобилие голов практически гарантировано.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.