«Бавария» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме с форой (0) по угловым за 1.83.

«Для «Арсенала» наступает момент истины. Неудачная неделя была для «канониров» — сначала неожиданная ничья с мюнхенцами в домашней игре, потом было поражение «Астон Вилле» и утеряно лидерство в АПЛ. От предстоящей игры очень многое будет зависеть в этом сезоне для Артеты и его команды. Но я бы не делал, как букмекеры, «Баварию» фаворитом не только ответной игры, но и всего противостояния, я бы по-прежнему настаивал на том, что у «канониров» здесь больше шансов пройти дальше. Да, «Бавария» забила дважды в первом матче, но мне кажется, что в целом по игре было заметно, что «Арсенал» выше классом именно командным и, возможно, даже индивидуально. И казалось, что всё-таки «Арсенал» контролировал ход того матча и как минимум заслужил итоговую ничью.

У «Баварии» не будет сразу трёх игроков – Комана, Гнабри и Альфонсо Дэвиса. А без них серьёзно пострадает атакующий потенциал команды, особенно с учётом того, что здесь с высокой долей вероятности «Бавария» снова изберёт контратакующий стиль, а это как раз те игроки, которые очень понадобились бы «Баварии» в этом матче. Вместе с этим страдает и скамейка, то есть усиливать игру должным образом Тухелю особо будет некем во втором тайме.

Тогда как у «Арсенала» нет ни одной потери, все восстановились, все в строю и горят желанием в этом матче направить этот сезон в нужное русло и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В общем, мне кажется, что здесь «Арсенал» будет фаворитом, будет снова владеть инициативой, как и в первой игре.

Предположу, что в первом тайме у «Арсенала» будет больше шансов на угловые – первый тайм «Арсенал» с форой (0) по угловым за 1.83», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».