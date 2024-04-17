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«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинал Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«На мой взгляд, это досрочный финал, две самые сильные команды играют между собой. В первом матче был фейерверк голов. Во второй встрече я его не жду. Но забитые мячи точно будут.

Обе команды хороши в атаке. Безусловно, ещё большее внимание в этом матче они уделят обороне. Но очень уж хороши игроки атаки.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И «Реал» дал футболистам отдохнуть, и «Сити» легко провёл игру в чемпионате. Причём обе команды победили», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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