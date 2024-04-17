«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.61.

«Ответный матч 1/4 ЛЧ! Он достоин финала. Многие расстроились, что эти команды встретились так рано, но я был рад, посмотреть два матча этих команд прекрасно. Первый войдёт в историю так же, как и легендарный матч «Манчестер Юнайтед» с таким же счётом (3:3), команды играли одинаково хорошо отрезками, быстрые атаки Анчелотти против контроля «МС». И целая россыпь противостояний, разные стили! Анчелотти – Гвардиола, Рюдигер – Холанд, кстати, первый полностью выключил главного форварда «Сити» из первого матча, быстрые и техничные фланги Винисиус – Фоден, Родриго – Грилиш. Ну просто кайф.

Команды точно нацелены на выход, и результат (3:3) не устраивает никого. «Сити» будет играть так же в контроль, а «Реал» – выбегать. Ничего не изменится, но «Сити» дома и выглядит очень сильно. Да и в выходные с лёгкостью взяли три очка. «Реал», кстати, тоже, но им было очень тяжело, минимальная победа (1:0). Кого больше хватит, сказать тяжело, везде были незначительные изменения в составе. И игроки должны были восстановиться. Конечно, для «Сити» большой фактор, что они играют дома, это и трибуны свои.

«Реал» играл игру на Мальорке, а это добираться обратно, плюс играли на три часа позже, «Сити» комфортно играл в Манчестере, и это тоже маленький, но факт. Однако всё это только слова. Сейчас будут играть реально две лучшие команды с разными стилями. И пройдёт сильнейший, я бы поставил процентов 55 на 45 в пользу «Сити». Но то, что обе должны забить, — это точно. Наслаждайтесь футболом в этот вечер, великими командами. Для этого и придумал ставку — обе забьют», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».