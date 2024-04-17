«Ман Сити» — «Реал»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«Статус фаворита по праву принадлежит «Манчестер Сити», но недооценивать «Реал» — это даже звучит смешно. Особенно в Лиге чемпионов! Увиденное неделю назад порадовало глаза, сердце и душу любителей футбола. Ждём не менее яркой и насыщенной игры, только теперь уже в Англии.

Если повезёт, 90 минутами дело не ограничится. Болельщики клубов могут только позавидовать нейтральным зрителям. Ведь те могут позволить себе просто наслаждаться футболом!

Ждём голов в обе стороны, невообразимого нервного напряжения и красивой развязки. Выбирать кого-то одного после увиденного в Испании, во-первых, невозможно, а во-вторых, совсем не хочется. Так что ограничимся ставкой на результативность. И будем смотреть шикарный футбол.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Шесть из восьми последних очных встреч ознаменовались данным исходом. На шесть мячей рассчитывать слишком нагло, но как минимум три, думается, соперники сообразят. В конце концов, промолчавшие неделю назад Холланд и Беллингем должны сказать своё слово».