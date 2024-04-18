«Металлург» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Локомотив».

Ставка: победа «Металлурга» с учётом овертайма за 1.95.

Очень тернистым получился путь подопечных Андрея Разина к финальной серии. Были опасения по поводу готовности «Металлурга» ещё на ранней стадии с «Амуром». Несмотря на все ошибки и недочёты, тренер сумел дать правильный настрой своим хоккеистам. Они выиграли – 4-2. Следом была не менее простая серия со «Спартаком» — лучшей командой регулярного чемпионата по результативности.

«Лисам» удалось сломить сопротивление и остановить натиск красно-белых, хотя вновь были опасения, – 4-2. Казалось, что «Автомобилист» станет лёгкой добычей, но не тут-то было. В 1/2 финала плей-офф магнитогорцам пришлось повозиться. Дело дошло до седьмого матча, в котором уже на мастерстве «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.

«Локомотив» относится к числу тех команд, которые играют системно, надёжно в обороне и используют контратаки. Подопечные Игоря Никитина приспособлены искать ошибки у соперников, а также своевременно их использовать. Чем-то данный принцип похож на построение игры «Автомобилиста», но в несколько раз лучше.

Железнодорожники тоже проделали непростой путь к финалу. Им удалось сначала убрать с пути бывшего чемпиона – ЦСКА – со счётом 4-1.

Очень непросто было играть с «Авангардом», несмотря на увольнение тренера омичей. Потребовалось семь матчей. В заключительной встрече «Локомотив» выиграл со скромным счётом 2:0. В 1/2 финала все заслуги «Трактора» были просто обнулены. Для железнодорожников он не показался серьёзным соперником. Они проехались по «белым медведям», выиграв серию всухую — 4-0.

Мы считаем, что на результат встречи повлияет отнюдь не усталость, а сохранение игрового тонуса. Добавим к этому огромное превосходство «лис» над железнодорожникам в домашних очных матчах – девять побед кряду в основное время. В результате мы считаем, что первая игра завершится в пользу «Магнитки», но зайдём с осторожной ставки на победу с учётом овертайма за 1.95.