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«Марсель» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы

«Марсель» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Марсель» – «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.60.

«Бенфика» в первом матче этого противостояния могла добиться гораздо большего, чем победа с минимальной разницей в счёте (2:1). Португальский клуб, если и не мог решить все вопросы по выходу в полуфинал в Лиссабоне, то, во всяком случае, был способен создать себе хороший задел перед ответной игрой. Но вышло всего 2:1 при солидном преимуществе.

С другой стороны, гостевой гол теперь не имеет того значения, что раньше, и, даже имея фору в один мяч, гости могут сами выстраивать свою тактику на эту встречу. Это ведь не им, а сопернику необходимо отыгрываться. Чем «Марсель» и займётся с первых минут. Только вот в португальской команде полно футболистов, которые контратаку считают своей родной стихией.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да и сушить игру подопечные Роджера Шмидта тоже умеют. Рафаэл Силва и Анхель Ди Мария были хороши в первой игре, и если бы не гол Пьер-Эмерика Обамеянга, то французскому клубу пришлось бы совсем туго. Ему и сейчас будет нелегко, так как этот дуэт может разорвать оборону соперника. Хотя родные трибуны в Марселе очень горячие, но гости вряд ли дрогнут. Ничья — это всё, на что могут рассчитывать хозяева. «Бенфика» не проиграет и выйдет в полуфинал», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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