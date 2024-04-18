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«Рома» – «Милан»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги Европы в Риме

«Рома» – «Милан»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги Европы в Риме
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» – «Милан».

Ставка: проход «Милана» за 3.20.

«Милан» едет в столицу, дав сопернику фору в один мяч. Да, команде Стефано Пиоли теперь надо отыгрываться. Ведь подопечные Даниэле Де Росси сумели одолеть «Милан» на его поле 1:0 и теперь очень хотят выйти в полуфинал. Да и римляне к этому очень близки. Джанлука Манчини после передачи Пауло Дибала забил на «Сан-Сиро» единственный мяч и теперь «Рома» попробует отстоять это преимущество у себя на поле. Естественно, что матчу будет сопутствовать большой ажиотаж и кто с ним справится, тот и выйдет в 1/2 финала второго по силе еврокубка. Ясно, что на «Олимпико» будет очень жарко и наверное красные карточки мы там тоже может увидим. А вот голов будет не очень много. Возможно, что всего один, и всё будет решаться в серии пенальти.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» выиграет с разницей в один мяч, дело дойдёт до пенальти и там нервы крепче окажутся у гостей. Таким образом, они и реванш возьмут и в полуфинал выйдут», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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